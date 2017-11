FESTIVAL DES 3 CONTINENTS 2017: gros plan en images sur la compétition

La 39e édition du Festival des 3 Continents, dédié aux cinématographies d'Asie, d'Afrique et d'Amérique latin, débute ce mardi 21 novembre. Le festival sera à suivre en direct sur FilmDeCulte. Retrouvez notre gros plan sur la sélection en cliquant ici et notre entretien avec le directeur artistique du Festival, Jérôme Baron, en cliquant là.

8 films figurent en compétition de ce festival. Le Chili, l'Argentine, la Colombie, la Chine, le Japon et l'Inde sont représentés. Découvrez notre gros plan en images et les films ci-dessous !

Les Versets de l'oubli, Alireza Kathami (Chili)

Toublanc, Ivan Fund (Argentine)

Adios, entusiasmo, Vladimir Duran (Colombie)

Comme un cheval fou, Tao Gu (Chine)

Angels Wear White, Vivian Qu (Chine)

Le Lion est mort ce soir, Nobuhiro Suwa (Japon)

Newton, Amit V. Masurkar (Inde)

The Brawler, Anurag Kashyap (Inde)

