LES VERSETS DE L'OUBLI: 1res images d'un étrange film chilien sélectionné au Festival des 3 Continents

Un jour, un employé de cimetière est surpris par la visite de miliciens qui semblent venir y cacher les victimes civiles d’une manifestation. La découverte du corps d’une jeune femme réveillera d’autres souvenirs mal enfouis – guerre civile, pertes personnelles, autres brutalités subies –, qui redonneront sa place à une silencieuse activité et une valeur éthique aux gestes répétés et patients de ceux qui en donnant sépulture donnent une chance aux vivants de survivre à leur mort. Ces personnages auxquels se joignent bientôt une vieille femme à la recherche de sa fille disparue et un conducteur de corbillard, semblent habiter un monde dont ils sont devenus les seuls dépositaires...

Voici le pitch du curieux Les Versets de l'oubli, long métrage chilien réalisé par l'Iranien Alireza Khatami. Ce film a été multi-primé lors de la dernière Mostra de Venise. Il figure en compétition au Festival des 3 Continents. Retrouvez notre gros plan sur la sélection en cliquant ici !

Des premières images des Versets de l'oubli ont été mises en ligne, découvrez-les dans notre galerie !

