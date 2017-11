LE LION EST MORT CE SOIR: gros plan sur le nouveau Nobuhiro Suwa avec Jean-Pierre Léaud sélectionné au Festival des 3 Continents

Jean, un acteur rattrapé par le passé, s’installe clandestinement dans la maison abandonnée où vivait jadis Juliette, le grand amour de sa vie. Au même moment, une bande d’enfants du quartier, apprentis cinéastes, découvrent la demeure, décor parfait de leur prochain film d’horreur. L’acteur et les enfants tomberont nez à nez, tôt ou tard…

Voici le pitch du Lion est mort ce soir, nouveau long métrage du Japonais Nobuhiro Suwa. Le réalisateur de H Story, Un couple parfait ou plus récemment Yuki et Nina, qui tourne régulièrement en France, a de nouveau tourné chez nous et a dirigé entre autres Jean-Pierre Léaud. Le Lion est mort ce soir figure en compétition au Festival des 3 Continents. Retrouvez notre gros plan sur la sélection en cliquant ici !.

Ce film sortira le 27 décembre. Des premières images ont été dévoilées. Découvrez-les dans notre galerie !

