PLAYING MEN: gros plan sur un documentaire bulgare qui cogne

Jouer, histoire connue, est affaire grave. Et c’est bien ce dont est convaincu Matjaz Ivanisin qui a choisi de nous entraîner dans un monde strictement masculin. L’on y frappe sur des punching balls à la foire, l’on s’y palpe sans ménagement jusqu’à faire mettre épaules au sol à son comparse, l’on y tente d’exceller au jeté d’un fromage circulaire aussi volumineux que pesant dans les étroites ruelles des villages, l’on y rivalise en hurlant les nombres que font l’addition des doigts brandis des protagonistes, etc. Sports à la noblesse estampillée ou passe-temps de bistrot, récréations paisibles ou manèges de violence à peine contenue, tous ces jeux, en dépit de leur incongruité pour certains, revêtent manifestement un parfum d’archaïsme. Un catalogue de représentations viriles et leur lointaine inscription dans le temps dans ces recoins méditerranéens, serait-ce le programme du film ? On pourrait le croire, si le réalisateur, soudain à l’image, l’air épuisé d’avoir à fournir du sens à son film, ne modifiait la donne...

Voici ce que propose Playing Men, réalisé par le Slovène Matjaz Ivanisin. Ce documentaire figure en compétition au Festival Entrevues Belfort. Retrouvez notre gros plan sur la sélection en cliquant ici !.

