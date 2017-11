COMME UN CHEVAL FOU: gros plan sur le doc chinois sélectionné au Festival des 3 Continents

« Voici Dong, mon ami, fan de rock’n roll et de tout ce qui est porteur de liberté ». Tao Gu rend visite à son camarade d’enfance pour son trentième aniversaire, dix ans après avoir promis de retourner avec lui dans son village natal, en Mongolie intérieure. Sa famille avait pour des raisons économiques migré à Kunming, dans le Sud de la Chine. Si le voyage prend enfin forme, il dévoile surtout l’errance existentielle de Dong, pour qui la vie ne vaut « que pour l’amour », de préférence au pluriel, imprévisible, passionné. Engoncé dans son inamovible perfecto noir, sans emploi, pressé de trouver un travail par ses parents et son frère qui, lui, a bien « réussi », il s’engage sans enthousiasme dans le commerce de pierres de jade...

Voici le pitch de Comme un cheval fou, premier long métrage du Chinois Tao Gu. Tao Gu a auparavant été monteur sur le magnifique The Vanishing Spring Light de Xun Yu, resté inédit chez nous. Xun Yu est le directeur de la photographie de ce documentaire, qui figure en compétition au Festival des 3 Continents. Retrouvez notre gros plan sur la sélection en cliquant ici !

Des premières images de Comme un cheval fou ont été mises en ligne

