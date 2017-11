FESTIVAL KINOTAYO 2017: le palmarès

Le palmarès de la 12e édition du Festival Kinotayo, dédié au cinéma japonais contemporain, a été dévoilé.

Trois films se partagent le Soleil d'or, prix du meilleur long métrage: deux de nos coups de cœur, The Long Excuse de Miwa Nishikawa (qui sort en salles le 29 novembre) et Close-Knit de Naoko Ogigami, ainsi que Oh Lucy ! de Atsuko Hirayanagi au sujet duquel nous sommes moins enthousiastes. A noter que ces trois films sont tous les trois signés par des réalisatrices.

Une autre réalisatrice a été honorée: Haruka Komori qui reçoit le prix du jury pour son documentaire Trace of Breath.

Enfin, le prix Idem de la meilleure image est allée à Kei Ishikawa pour Gukoroku - Traces of Sin.

Les films du festival vont continuer à circuler, tous les détails sur le site officiel !

Et pour ne rien manquer de nos news, dossiers, critiques et entretiens, rejoignez-nous sur Facebook et Twitter !