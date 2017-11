ADORATION: un cast de stars pour le retour à l'horreur de Fabrice du Welz

On vous en parlait en mai dernier: le réalisateur Belge Fabrice du Welz va clore sa trilogie horrifique des Ardennes entamée par Calvaire et Alleluia avec son nouveau film, intitulé Adoration. Adoration raconte l'histoire du "jeune Paul, 12 ans, qui vit seul avec sa mère, femme de ménage dans une clinique privée au fond des bois. Lorsqu’arrive Gloria, adolescente schizophrène, il en tombe amoureux et se persuade de l’aider à s’évader, coûte que coûte".

A l'affiche de ce film: Emmanuelle Béart qui retrouve le réalisateur une dizaine d'années après Vinyan, Béatrice Dalle, Benoît Poelvoorde ou encore la jeune Fantine Harduin, révélée dans le dernier film de Michael Haneke, Happy End. Plus d'informations à suivre...

Source

Et pour ne rien manquer de nos news, dossiers, critiques et entretiens, rejoignez-nous sur Facebook et Twitter !