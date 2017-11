NETEMO SAMETEMO: 1re image du nouveau film du réalisateur japonais de "Happy Hour"

Asako, 21 ans, vit à Osaka. Elle tombe amoureuse de Baku, un homme à l'esprit libre. Mais Baku disparaît. Deux ans plus tard, Asako, qui vit désormais à Tokyo, rencontre Ryohei. Ryohei est le sosie de Baku mais sa personnalité est totalement différente. Asako tombe amoureuse de lui mais...

Voici le pitch de Netemo sametemo, le nouveau film du Japonais Ryusuke Hamaguchi (lire notre entretien). Hamaguchi a été remarqué entre autres grâce au monumental Happy Hour, resté inédit chez nous. Ce nouveau film est adapté du roman écrit par Tomoka Shibasaki.

Netemo sametemo, actuellement en post-production, devrait être visible courant 2018. Une première image a été dévoilée, découvrez-la dans notre galerie.

