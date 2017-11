IRON SKY 2: une affiche extravagante pour la comédie horrifique avec des nazis et des dinosaures

Vingt ans après les événements relatés dans Iron Sky, l'ancienne base lunaire occupée par les nazis est devenue le dernier refuge de l'humanité. La Terre a été dévastée par une guerre nucléaire. Mais il reste, enfoui, un pouvoir qui pourrait sauver l'humanité - ou la détruire une bonne fois pour toute.

Voici le pitch de Iron Sky 2, suite de la comédie horrifique finlandaise mettant en scène des nazis dans l'espace. Le Finlandais Timo Vuorensola est à nouveau aux manettes et, sans vouloir trop spoiler, les nazis seront semble t-il cette fois accompagnés de... dinosaures.

Iron Sky 2 devrait être visible début 2018. Découvrez une extravagante affiche dans notre galerie.

