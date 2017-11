BOX-OFFICE FRANCE: "Coco" et Guédiguian brillent, Mélanie Laurent bide aux 1res séances Paris

Le film d'animation Coco n'a pas manqué ses débuts aux premières séances parisiennes de ce mercredi. Le nouveau Pixar a réuni 3587 spectateurs dans 23 salles. Beau succès également pour La Villa de Robert Guédiguian, qui attire 1574 spectateurs dans 16 salles. Le thriller Le Bonhomme de neige est distancé avec 1036 spectateurs dans 17 salles. Avec ses 19 copies, la comédie C'est tout pour moi ! aurait dû jouer les premiers rôles, mais le film rate ses débuts avec seulement 704 spectateurs.

Parmi les plus petites sorties, bon démarrage pour 12 jours de Raymond Depardon avec 611 spectateurs dans 10 salles. Plonger, réalisé par Mélanie Laurent, bide avec seulement 291 spectateurs dans 11 salles. Bad Moms 2 ne brille pas non plus avec 202 spectateurs dans 12 salles. La dernière place du classement est occupée par le drame Alba, avec 1 spectateur dans 1 salle.

Source Rentrak France

