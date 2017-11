ANGELO: 1res images du nouveau Markus Schleinzer avec Alba Rohrwacher

Au début du 18e siècle, Angelo n'est qu'un enfant lorsqu'il est vendu et enlevé de son Nigeria natal pour partir en Europe. Il y sera européanisé de force et deviendra valet auprès du prince à Vienne...

Voici le pitch de Angelo, second long métrage de l'Autrichien Markus Schleinzer. Il s'agit d'un changement de registre pour le cinéaste après la révélation de Michael. Angelo est inspiré de l'histoire vraie de Angelo Soliman. Il est interprété par Makita Samba, qu'on a pu voir dans Mon amie Victoria ou cette année dans L'Amant d'un jour. Il a pour partenaire entre autres l'Italienne Alba Rohrwacher.

Michael est actuellement en post-production et devrait être visible en 2018. Dès la Berlinale ? En attendant, découvrez les premières images de ce film dans notre galerie.

