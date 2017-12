BAMY: 1res images d'une découverte horrifique japonaise

Un jour, Fumiko rencontre Ryota devant la bibliothèque municipale où elle travaille. Ryota est une ancienne connaissance de l'université. Réunis par hasard, ils sont attirés l'un par l'autre, et bientôt ils vont se marier. Fumiko et Ryota font leurs préparatifs de mariage, envisageant un heureux avenir ensemble. Mais Ryota est troublée par le pouvoir surnaturel de Fumiko: celui de voir les morts...

Voici le pitch de Bamy, premier long métrage du Japonais Jun Tanaka. Ce film d'horreur, présenté dans la lignée de Kiyoshi Kurosawa, sortira au Japon début 2018.

Des premières images du film ont été dévoilées. Découvrez-les dans notre galerie.

Source

Et pour ne rien manquer de nos news, dossiers, critiques et entretiens, rejoignez-nous sur Facebook et Twitter !