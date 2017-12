OSCARS 2018: les nominations de la Screen Actors Guild

Les nominations de la Screen Actors Guild, étape importante de la saison Oscars, ont été dévoilées. Beau coup pour 3 Billboards, les panneaux de la vengeance, qui obtient le plus de nominations. Flop en revanche pour Pentagon Papers de Spielberg, totalement zappé (mais le film a t-il été suffisamment vu ?).

Découvrez les nommés ci-dessous.

Meilleur acteur

Timothée Chalamet - Call Me By Your Name

James Franco - The Disaster Artist

Daniel Kaluuya - Get Out

Gary Oldman - Les Heures sombres

Denzel Washington - Roman J. Israel, Esq.

Meilleure actrice

Judi Dench - Confident royal

Sally Hawkins - La Forme de l'eau

Frances McDormand - 3 Billboards, les panneaux de la vengeance

Margot Robbie - Moi, Tonya

Saoirse Ronan - Lady Bird

Meilleur acteur dans un second rôle

Steve Carell - Battle of the Sexes

Willem Dafoe - The Florida Project

Woody Harrelson - 3 Billboards, les panneaux de la vengeance

Richard Jenkins - The Shape of Water

Sam Rockwell - 3 Billboards, les panneaux de la vengeance

Meilleure actrice dans un second rôle

Mary J. Blige - Mudbound

Hong Chau - Downsizing

Holly Hunter - The Big Sick

Allison Janney - Moi, Tonya

Laurie Metcalf - Lady Bird

Meilleur ensemble d'acteurs

The Big Sick

Get Out

Lady Bird

Mudbound

3 Billboards, les panneaux de la vengeance

Et pour ne rien manquer de nos news, dossiers, critiques et entretiens, rejoignez-nous sur Facebook et Twitter !