FESTIVAL DE GERARDMER 2018: le président du jury + l'affiche officielle

Le président du jury de la 25e édition du Festival du Film Fantastique de Gérardmer a été dévoilé. Il s'agit du metteur en scène et acteur français Mathieu Kassovitz. Réalisateur de Métisse ou La Haine, Kassovitz s'est également illustré dans le cinéma de genre avec Les Rivières pourpres, Gothika ou Babylon AD. Plus récemment, sa prestation dans la série télévisée Le Bureau des légendes a été très remarquée.

L'affiche de cette édition a également été dévoilée. Découvrez-la en cliquant ici. A noter que pour cette édition anniversaire, les internautes et festivaliers sont invités à élire leur film préféré parmi les 25 Grand Prix du festival. Plutôt Créatures célestes ou Scream ? Plutôt Dark Water ou Deux sœurs ? Plutôt Morse ou Bedevilled ? Plutôt Miss Zombie ou It Follows ? Rendez-vous très bientôt sur le site officiel pour voter.

La sélection du festival sera annoncée courant janvier. Retrouvez nos pronostics en cliquant ici.

Source: Festival de Gérardmer

