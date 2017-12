NIGHTMARE ALLEY: un film noir pour Guillermo Del Toro

Alors que son dernier long métrage, La Forme de l'eau, a remporté le Lion d'or à Venise, figure en bonne position dans le buzz Oscars, sortira en France le 21 février et se trouve dans nos pronostics Gérardmer, le réalisateur mexicain Guillermo Del Toro a un nouveau projet.

Il s'agit d'un remake du film noir Nightmare Alley, exploité en France sous le titre Le Charlatan. Ce film réalisé en 1947 par Edmund Goulding met en scène Tyrone Power et Joan Blondell. Le Charlatan raconte l'histoire d'un bonimenteur qui au fil des ans a réussi à créer un spectacle truqué où il fait croire qu'il peut lire dans les esprits avec la complicité d'une diseuse de bonne aventure et une psychologue. Son ascension sera aussi spectaculaire que sa chute...

