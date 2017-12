SATAN'S SLAVES: 1res images du film d'horreur de l'Indonésien Joko Anwar

Après avoir succombé à une maladie mystérieuse dont elle a souffert pendant trois ans, une mère revient à la maison pour s'emparer de ses enfants...

Voici le pitch de Satan's Slaves, nouveau long métrage du réalisateur indonésien Joko Anwar. Anwar a été remarqué avec le thriller Modus Anomali. Satan's Slaves est un remake du film d'horreur Pengabdi setan, réalisé par Sisworo Gautama Putra en 1982. Il fait partie de nos paris pour la prochaine sélection du Festival du Film Fantastique de Gérardmer. Pour retrouver nos pronostics, cliquez ici !

Des premières images de Satan's Slaves ont été dévoilées, découvrez-les dans notre galerie.

