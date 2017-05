Un Certain Regard: La Fiancée du désert

Notez ce film

Teresa, 54 ans, a toujours travaillé au service de la même famille jusqu'au jour où elle est contrainte d'accepter une place loin de Buenos Aires. Elle entame alors un voyage à travers l’immensité du désert argentin, et ce qui semblait être le bout du chemin va s’avérer le début d’une nouvelle vie.

LA CAPTIVE DU DÉSERT

Si Cannes constitue un formidable tremplin pour le cinéma d'auteur, le festival peut aussi desservir certains films. C'est le cas du fragile La Fiancée du désert des Argentines Cecilia Atán et Valeria Pivato, invitées à Un Certain Regard. On sait depuis quelques années le festival assez hermétique aux nouveautés (aux vraies, pas aux premiers films sur-marketés pour les festivals), et il y a quelque chose d'encore plus regrettable lorsqu'on découvre un premier long métrage comme La Fiancée du désert en n'y décelant que très peu de personnalité, en tout cas rien d'un certain regard. Le long métrage n'a rien de véritablement déshonorant, mais il n'a aucune singularité, aucune aspérité, sa joliesse semble essentiellement décorative, et pratique ce genre de non-dit tellement surligné qu'il en devient explicatif. La Fiancée du désert n'est pas dénué de charme, mais nous semble trop calibré pour les séances mi-portrait de femme mi-cinéma world de cinémas d'auteur – et même l'habituellement brillante Paulina Garcia (Gloria) n'apporte pas d'étincelle à ce film très poli.