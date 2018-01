PIERCING: 1res images prometteuses du thriller avec Mia Wasikowska

Un homme quitte sa famille et son travail pour s'installer dans un hôtel, et appeler une prostituée innocente dans le but de l'assassiner.

Voici le pitch de Piercing, nouveau film de l'Américain Nicolas Pesce. Pesce a été révélé par son excellent film d'horreur The Eyes of My Mother. Piercing, adapté de Ryu Murakami, fait coup double en ce début d'année en étant sélectionné à la fois à Sundance et en compétition à Rotterdam. A l'affiche: Mia Wasikowska et Christopher Abbott.

De prometteuses premières images ont été mises en ligne, découvrez-les dans notre galerie.

