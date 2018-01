FESTIVAL DE SUNDANCE 2018: gros plan en images sur la compétition internationale

Le Festival de Sundance a débuté ce jeudi et durera jusqu'au 28 janvier. Nous vous proposions hier un gros plan en images sur les films de la compétition américaine.

12 longs métrages figurent eux dans la compétition internationale. Qui succèdera à Le Caire Confidentiel du Suédois Tarik Saleh, Grand Prix l'an dernier et succès surprise dans les salles françaises avec 400.000 entrées. Découvrez notre gros plan en images et les films retenus ci-dessous.

And Breathe Normally, Ísold Uggadóttir

Butterflies, Tolga Karaçelik

Dead Pigs, Cathy Yan

Holiday, Isabella Eklöf

Loveling, Gustavo Pizzi

Pity, Babis Makridis

Rust, Aly Muritiba

The Guilty, Gustav Möller

The Queen of Fear, Valeria Bertuccelli, Fabiana Tiscornia

Time Share, Sebastián Hofmann

Un traductor, Rodrigo Barriuso, Sebastián Barriuso

Yardie, Idris Elba

