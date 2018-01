FESTIVAL DE GERARDMER 2018: la sélection !

La sélection du 25e Festival du Film Fantastique de Gérardmer a été dévoilée ! En attendant notre dossier spécial qui détaillera chacun des films retenus, découvrez la sélection ci-dessous...

Compétition

Chasseuse de géants, Anders Walter

Housewife, Can Evrenol

Le Secret des Marrowbone, Sergio G. Sanchez

Les Affamés, Robin Aubert

Les Bonnes manières, Juliana Rojas & Marco Dutra

Ghostland, Pascal Laugier

Mutafukaz, Shojiro Nishimi & Guillaume Renard

Revenge, Coralie Fargeat

The Lodgers, Brian O'Malley

Tragedy Girls, Tyler MacIntyre

Hors compétition

4 histoires fantastiques, Just Philippot, Mael Le Mée, William Laboury & de Steeve Calvo

78/52, Alexandre O. Philippe

Avant que nous disparaissions, Kiyoshi Kurosawa

Cold Skin, Xavier Gens

Downrange, Ryuhei Kitamura

El Habitante, Guillermo Amoedo

Errementari – The Blacksmith and the Devil, Paul Urkijo Alijo

Escape Room, Will Wernick

Game of Death, Sébastien Landry & Laurence Morais

Heirs of the Beast, Diego Lopez & David Pizarro

Le Labyrinthe: le remède mortel, Wes Ball

La Nuit a dévoré le monde, Dominique Rocher

La Princesse des glaces, Alexei Tsitsilin

Prey, Dick Maas

The Titan, Lennart Ruff

Winchester, Michael & Peter Spierig

La Nuit décalée

Beyond Skyline, Liam O'Donnell

Mayhem, Joe Lynch

Séance du 25e anniversaire

Scream, Wes Craven

Nuit Hellraiser

Hellraiser : Le Pacte de Clive Barker

Hellraiser 2 : Les Écorchés de Tony Randel

Hellraiser 3 d'Anthony Hickox

+ compétition courts métrages

+ rétro Alex de la Iglesia

Le Festival du Film Fantastique de Gérardmer sera comme chaque année à suivre en direct sur FilmDeCulte, du 31 janvier au 4 février.

