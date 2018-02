Festival de Gérardmer: Game of Death

Notez ce film

Une bande d’adolescents passe une journée ensoleillée au bord de la piscine d’une maison de vacances. Trouvant dans le salon un jeu de société intitulé « Game of Death – Le Jeu de la mort », l’un d’entre eux propose d’y jouer. Sans trop réaliser dans quoi ils s’embarquent, les sept amis commencent une partie et se rendent très vite compte que le jeu porte bien son nom. La règle d’or est de tuer quelqu’un si l’on ne veut ne pas être tué soi-même. Littéralement. Qui sera alors le gagnant ? Et quel en sera le prix ?

RENDEZ-NOUS ATMOSFEAR

Reformaté en un film d'1h13, Game of Death est en réalité une série de 10 épisodes d'une dizaine de minutes conçue pour la plateforme Blackpills et destinée à être regardée sur smartphones et tablettes. Si la structure vaguement épisodique trahit ces origines, l'objet n'a pas à rougir d'un point de vue technique. Photo léchée, maquillages parfaits, BO excellente...la vitrine du film est plutôt reluisante mais l'écriture ne suit pas vraiment. Ce qui s'annonce comme la rencontre ludique entre Jumanji et Hypertension tombe presque immédiatement dans la vulgarité et surtout le remplissage, étirant des plages de conversations, des gags hors sujet (la vieille garde forestière et son chien et ses chansons), un baiser (!), plutôt que d'exploiter le potentiel du postulat de départ. Sans que le pitch ne justifie un parti-pris 100% terre-à-terre, on se demande où est l'intérêt d'avoir un couple incestueux et sociopathe au sein du groupe de personnages tant cela annihile les enjeux posés par le concept. Plutôt que de proposer un crescendo dans les situations et le dilemme inhérent aux règles du jeu, Game of Death se répète et se précipite, gaspillant ses promesses. Si les explosions de tête à répétition satisferont les bas instincts des spectateurs du genre les moins exigeants, le film manque cruellement d'inventivité.