ASSASSINATION NATION: 1res images intrigantes du thriller sélectionné à Sundance

Dans une banlieue sans histoire, quatre adolescentes font l'objet du jour au lendemain d'une attention médiatique quand leurs données personnelles font l'objet d'un piratage...

Voici le pitch de Assassination Nation, nouveau long métrage réalisé par l'Américain Sam Levinson (la comédie dramatique indé Another Happy Day). Le cinéaste change de registre avec ce thriller, projeté sélectionné au Festival de Sundance dans la section Midnight dédiée au cinéma de genre.

Des premières images de Assassination Nation ont été dévoilées, découvrez-les dans notre galerie !

Source

Et pour ne rien manquer de nos news, dossiers, critiques et entretiens, rejoignez-nous sur Facebook et Twitter !