GRASS: 1reimage du nouveau Hong Sang-Soo sélectionné à la Berlinale

Grass est le nouveau long métrage du réalisateur coréen Hong Sang-Soo. Il traitera de "la vie et de la mort à travers des récits de clients d’un petit café dont la propriétaire aime la musique classique". A l'affiche, on retrouvera entre autres sa muse, l'actrice Kim Min-Hee.

Grass vient d'être sélectionné à la Berlinale, dans la section Forum. A noter que ce film a été tourné en noir et blanc. La Berlinale aura lieu du 15 au 25 février et sera à suivre en direct sur FilmDeCulte. Seule sur la plage la nuit, pour lequel Kim Min-Hee a remporté le prix d'interprétation à la Berlinale l'an passé, est actuellement dans les salles françaises.

Une première image de Grass a été dévoilée, découvrez-la dans notre galerie.

