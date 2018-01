DÉCÈS: Dorothy Malone (1924-2018)

L'actrice américaine Dorothy Malone est décédée. Dorothy Malone fait ses premières apparitions au cinéma au début des années 40. Elle est dirigée par Michael Curtiz dans le drame musical Nuit et Jour et joue un petit rôle dans le film noir Le Grand sommeil de Howard Hawks. On peut la voir ensuite dans les westerns La Fille du désert de Raoul Walsh et L'Homme du Nevada de Gordon Douglas. Elle retrouve Raoul Walsh sur Le Cri de la victoire, puis joue dans Five Guns West de Roger Corman, Artistes et Modèles de Frank Tashlin avant de signer l'une de ses prestations les plus marquantes dans le mélodrame Écrit sur du vent de Douglas Sirk. Elle remporte l'Oscar du meilleur second rôle pour son interprétation.

L'actrice retrouve Douglas Sirk peu de temps après pour La Ronde de l'aube. Elle s'illustre ensuite chez Edward Dmytryk (L'Homme aux colts d'or), Robert Aldrich (El Perdido) ou Jackie Kong (The Being). Sa dernière apparition à l'écran remonte à 1992, dans Basic Instinct de Paul Verhoeven. Elle était également populaire pour sa série télévisée Peyton Place, tournée dans les années 60. Dorothy Malone avait 93 ans.