CONCOURS: des invit' pour "Alexandre : The Ultimate Cut" en présence d'Oliver Stone au Forum des Images

Le cycle Le Monde est Stone se poursuit actuellement au Forum des Images à Paris jusqu'au 28 février. Ce programme propose un portrait de l'Amérique en 80 films, avec en invité exceptionnel le cinéaste américain Oliver Stone. Le réalisateur de Platoon, Né un 4 juillet, JFK ou Tueurs nés donnera une masterclass le samedi 27 janvier, livrera ses références cinéphiles à l'occasion d'une carte blanche et sera présent pour des projections-débats qui auront lieu du 24 au 28 janvier.

Nous vous proposons de gagner des invitations pour Alexandre : The Ultimate Cut et qui sera diffusé ce dimanche 28 janvier à 14h15, en présence d'Oliver Stone. Pour participer, c'est très simple: envoyez-nous votre nom et votre prénom en cliquant sur la signature en bas de l'article. Les gagnants seront tirés au sort. Bonne chance !

Toutes les infos sur Le Monde est Stone

