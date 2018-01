OSCARS 2018: le palmarès de la guilde des producteurs

Nouvelle étape-clef de la saison Oscars, le palmarès de la guilde des producteurs a été dévoilé. C'est La Forme de l'eau de Guillermo Del Toro qui a été sacré meilleur film, renforçant ainsi son buzz actuel. Méfiance néanmoins: ces deux dernières années, le lauréat du PGA (The Big Short en 2016 et La La Land en 2017) a finalement été battu aux Oscars.

Découvrez les lauréats ci-dessous.

Meilleur film

3 Billboards, les panneaux de la vengeance

The Big Sick

Call Me By Your Name

Dunkerque

La Forme de l'eau

Le Grand jeu

Lady Bird

Moi, Tonya

Wonder Woman

Meilleur film d'animation

Baby Boss

Coco

Ferdinand

Lego Batman, le film

Moi, moche et méchant 3

Meilleur documentaire

Chasing Coral

City of Ghosts

Cries from Syria

Earth : One Amazing Day

Jane

Joshua: Teenager vs. Superpower

The Newspaperman: The Life and Times of Ben Bradlee

