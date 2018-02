Festival de Gérardmer: Prey

Prey

Prooi

Pays-Bas, 2016

De

Durée : 1h44

Un lion sème la terreur à Amsterdam.

LA HONTE DE LA JUNGLE

Un peu à la manière de Larry Cohen, le Néerlandais Dick Mass s’est fait pour spécialité de développer des films reposants sur des concepts simples mais souvent efficaces, en témoignent ses longs métrages les plus connues : L’Ascenseur, Grand Prix au festival d’Avoriaz en 1984, Amsterdamned ou plus récemment Saint et son père noël croquemitaine qui déjà sentait le sapin... Car c’est peu dire qu’à la vision son nouvel effort, Prey, on a vraiment du mal à retrouver la sympathie qu’on pouvait éprouver pour ses hits des 80’s tant cette histoire de lion semant la terreur dans les rues d’Amsterdam peine à trouver son rythme et un réel intérêt.

Malgré une générosité évidente et une envie de filmer certainement intacte, tout est à coté de la plaque, des effets spéciaux aux acteurs se débattant tant bien que mal pour donner vie à des personnages antipathiques et souvent débiles. Même le second degré propre au réalisateur tombe systématiquement à plat et nuit clairement au film qui devient pénible et finit par agacer. Reste pour les amateurs de caviar nanardesque une improbable poursuite dans un parc entre le redoutable lion et un chasseur en fauteuil roulant tout-terrain ! Une minute d’hilarité sur 2 heures fastidieuses, c’est peu.