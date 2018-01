BERLINALE 2018: la sélection Forum dévoilée !

La sélection du Forum, section parallèle de la Berlinale, a été dévoilée. Parmi les noms déjà un peu identifiés, nous pourrons découvrir les nouveaux films du Coréen Hong Sang-Soo, de l'Ukrainien Sergei Loznitsa, du Roumain Corneliu Porumboiu, du Japonais Kazuhiro Soda, du Thaïlandais Nawapol Thamrongrattanarit, du Canadien Guy Maddin ou encore de la Française Claire Simon.

Nous reviendrons prochainement en détails sur les différents films retenus. Découvrez ces films ci-dessous.

14 Apples, Midi Z (Birmanie, Taïwan)

Afrique, la pensée en mouvement Part I, Jean-Pierre Bekolo (Sénégal)

Aggregat (Aggregate), Marie Wilke (Allemagne)

Amiko, Yoko Yamanaka (Japon)

Apatride (Stateless), Narjiss Nejjar (Maroc)

Aufbruch (Departure), Ludwig Wüst (Autriche)

La cama (The Bed), Mónica Lairana (Argentine)

La casa lobo (The Wolf House), Joaquín Cociña, Cristóbal León (Chili)

Casanovagen (Casanova Gene), Luise Donschen (Allemagne)

Classical Period, Ted Fendt (Etats-Unis)

Con el viento (Facing the Wind), Meritxell Colell Aparicio (Espagne)

Los débiles (The Weak Ones), Raúl Rico, Eduardo Giralt Brun (Mexique)

Den' Pobedy (Victory Day), Sergei Loznitsa (Ukraine)

Die Tomorrow, Nawapol Thamrongrattanarit (Thailande)

Djamilia (Jamila), Aminatou Echard (France)

Drvo (The Tree), André Gil Mata (Portugal)

L'empire de la perfection (In the Realm of Perfection), Julien Faraut (France)

An Elephant Sitting Still, Hu Bo (Chine)

Fotbal Infinit (Infinite Football), Corneliu Porumboiu (Roumanie)

Grass, Hong Sangsoo (Corée du sud)

The Green Fog, Guy Maddin, Evan Johnson, Galen Johnson (Canada)

+ Accidence, Guy Maddin, Evan Johnson, Galen Johnson (Canada)

Interchange, Brian M. Cassidy, Melanie Shatzky (Canada)

Jahilya, Hicham Lasri (Maroc)

Kaotični život Nade Kadić (The Chaotic Life of Nada Kadić), Marta Hernaiz (Bosnie-Herzégovine)

Last Child, Shin Dong-seok (Corée du sud)

Madeline's Madeline, Josephine Decker (États-Unis)

Maki'la, Machérie Ekwa Bahango (République démocratique du Congo)

Mariphasa, Sandro Aguilar (Portugal)

Minatomachi (Inland Sea), Kazuhiro Soda (Japon)

Notes On an Appearance, Ricky D'Ambrose (Etats-Unis)

Old Love, Park Kiyong (Corée du sud)

Our House, Yui Kiyohara (Japon)

Our Madness, João Viana (Mozambique)

Premières armes (First Stripes), Jean-François Caissy (Canada)

Premières solitudes (Young Solitude), Claire Simon (France)

SPK Komplex (SPK Complex), Gerd Kroske (Allemagne)

Syn (The Son), Alexander Abaturov (Russie)

Teatro de guerra (Theatre of War), Lola Arias (Argentine)

Tuzdan Kaide (The Pillar of Salt), Burak Çevik (Turquie)

Unas preguntas (One or Two Questions), Kristina Konrad (Uruguay)

Waldheims Walzer (The Waldheim Waltz), Ruth Beckermann (Autriche)

Wieża. Jasny dzień. (Tower. A Bright Day.), Jagoda Szelc (Pologne)

Wild Relatives, Jumana Manna (Allemagne)

Yours in Sisterhood, Irene Lusztig (Etats-Unis)

La Berlinale aura lieu du 15 au 25 février et sera à suivre en direct sur FilmDeCulte.

Source Berlinale

Jill Holleville

