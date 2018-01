BOX-OFFICE FRANCE: bons démarrages pour Frances McDormand & Diane Kruger aux 1res séances Paris

Plus grosse sortie de la semaine, 3 Billboards, les panneaux de la vengeance avec Frances McDormand a pris la tête du classement aux premières séances parisiennes de ce mercredi. Le film a attiré 2346 spectateurs dans 25 salles, des débuts solides. Bon démarrage également pour In the Fade, pour lequel Diane Kruger a reçu le prix d'interprétation à Cannes. Le long métrage compte 1330 spectateurs dans 16 salles. La comédie Brillantissime de Michèle Laroque est distancée avec 900 tickets dans 15 salles.

L'autre comédie française de la semaine, Ami-ami, ne brille pas pour le moment avec seulement 542 spectateurs dans la confortable combinaison de 16 copies. La Surface de réparation avec Franck Gastambide termine le nez dans le gazon avec seulement 219 spectateurs dans 8 salles. Last Flag Flying de Richard Linklater vide carrément ses salles: 85 spectateurs sur 6 copies.

Source Rentrak France

Et pour ne rien manquer de nos news, dossiers, critiques et entretiens, rejoignez-nous sur Facebook et Twitter !