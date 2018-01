FESTIVAL DE SUNDANCE 2018: gros plan en images sur la compétition

Le Festival de Sundance débute ce jeudi et durera jusqu'au 28 janvier. On devrait trouver dans la compétition américaine quelques unes des productions indé dont on parlera toute cette année. Quels films se distingueront ? Ils sont 16 prétendants au Grand Prix, et nous vous proposons de les découvrir en images.

Retrouvez ces 16 films retenus ci-dessous :

American Animals, Bart Layton

Blaze, Ethan Hawke

Blindspotting, Carlos López Estrada

Burden, Andrew Heckler

Eighth Grade, Bo Burnham

I Think We're Alone Now, Reed Morano

Lizzie, Craig William Macneill

Monster, Anthony Mandler

Monsters and Men, Reinaldo Marcus Green

Nancy, Christina Choe

Sorry to Bother You, Boots Riley

The Kindergarten Teacher, Sara Colangelo

The Miseducation of Cameron Post, Desiree Akhavan

The Tale, Jennifer Fox

Tyrel, Sebastián Silva

Wildlife, Paul Dano

Source

Et pour ne rien manquer de nos news, dossiers, critiques et entretiens, rejoignez-nous sur Facebook et Twitter !