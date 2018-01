MANDY: une belle affiche pour le nouveau Panos Cosmatos avec Nicolas Cage

1983. un homme part aux trousses d'une secte religieuse responsable de la mort de son seul amour.

Voici le pitch de Mandy, réalisé par le Canadien Panos Cosmatos. Cosmatos s'est fait connaître il y a maintenant 8 ans avec le fascinant ovni Beyond the Black Rainbow. Mandy est sélectionné au Festival de Sundance où il sera projeté ces prochains jours. A l'affiche: Nicolas Cage et Andrea Riseborough.

Une belle affiche rétro a été mise en ligne, découvrez-la dans notre galerie.

