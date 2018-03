FESTIVAL SXSW 2018: le palmarès

Le palmarès du Festival SXSW (pour South by Southwest), qui se déroule à Austin, a été dévoilé.

C'est la comédie dramatique Thunder Road de l'Américain Jim Cummings qui a remporté le Grand Prix. Ce film raconte l'histoire d'un officier de police de l'Amérique profonde qui tente d'élever seul sa fille alors que son mariage se désintègre, que sa carrière implose et que sa mère vient de mourir. Il s'agit de l'adaptation en long métrage du court que Cummings a réalisé en 2016 et qui a été primé à Sundance. Découvrez une première image de ce film dans notre galerie.

Le prix du meilleur premier film est allé à The New Romantic de la Canadienne Carly Stone. Cette comédie dramatique raconte l'histoire de Blake Conway, journaliste en herbe, romantique et sans espoir, qui est terrifiée à l'idée d'arriver à la fac. Afin d'échapper à son destin imminent d'étudiante endettée et sans aucune perspective romantique, elle se met à fréquenter un homme plus âgé et documente son aventure dans l'espoir de gagner un prix de journalisme... Découvrez une première image de ce film dans notre galerie.

Le prix du meilleur scénario a récompensé Jinn de l'Américaine Nijla Mumin. Ce drame raconte l'histoire de Summer, une jeune fille noire insouciante de 17 ans, dont le monde est bouleversé lorsque sa mère se convertit à l'Islam et devient une personne différente. Cela pousse Summer à se questionner sur son identité... Découvrez une première image de ce film dans notre galerie.

Le prix du meilleur documentaire a récompensé People’s Republic of Desire du Chinois Hao Wu. Ce film traite des relations virtuelles en se penchant notamment sur les histoires de deux stars du net qui sont passées de l'isolement à la gloire et la fortune en Chine. Découvrez une première image de ce film dans notre galerie.

Le palmarès complet

