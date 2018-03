TAKING FLIGHT: une nouvelle réalisation pour Madonna

Une jeune orpheline, prise dans la guerre au Sierra Leone, est adoptée et part pour les États-Unis. Elle y deviendra ballerine...

Voici le pitch de Taking Flight, le nouveau long métrage réalisé par Madonna, 7 ans après W.E.. Ce film s'inspire de l'histoire de la danseuse Michaela DePrince. Le scénario de ce film est écrit par Camilla Blackett, qui a entre autres participé à l'écriture de la série télévisée New Girl avec Zooey Deschanel. A noter que la réalisatrice et chanteuse prépare également un nouvel album pour 2018.

Plus d'informations à suivre...

