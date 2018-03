MAQUIA, WHEN THE PROMISED FLOWER BLOOMS: 1res images de l'anime japonais

Maquia est une jeune fille qui vient d'une lignée un peu particulière : tous les membres de sa famille cessent de vieillir dès lors qu'ils atteignent leur adolescence. Orpheline, elle vit paisiblement – bien qu'un peu dans la solitude – au sein d'un clan où tout le monde est comme elle. Cependant, un jour, une armée envahit son village, bien décidé à découvrir le secret de l'immortalité des personnes de son espèce. Alors que plusieurs de ses amis sont capturés, Maquia décide de partir à leur recherche ; en chemin, elle va croiser la route de Erial, un jeune garçon qui a perdu ses parents et qui, lui, vieillit...

Voici le pitch de Maquia: When the Promised Flower Blooms, réalisé par la Japonaise Mari Okada. Il s'agit du premier long métrage de la cinéaste. Ce film est sorti il y a une quinzaine de jours au Japon. A noter que sa musique est signée Kenji Kawai.

Découvrez des premières images de Maquia: When the Promised Flower Blooms dans notre galerie.

Source

Et pour ne rien manquer de nos news, dossiers, critiques et entretiens, rejoignez-nous sur Facebook et Twitter !