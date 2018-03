HANAGATAMI: 1res superbes images du nouveau Nobuhiko Obayashi

Printemps 1941, au Japon. Toshihiko, 17 ans, vit avec sa riche tante Keiko Ema. Toshihiko et ses camarades s'amusent et ont soif d'aventures. Mais leurs vies vont être transformées par la guerre qui débute...

Voici le pitch de Hanagatami, nouveau long métrage du vétéran japonais Nobuhiko Obayashi, auteur entre autres du cultissime Hausu. Ce film historique aux visuels extravagants a été dévoilé l'automne dernier au Festival de Tokyo. En attendant d'être visible quelque part chez nous ?

Des premières images chatoyantes de Hanagatami ont été mises en ligne. Découvrez-les dans notre galerie !

Source

Et pour ne rien manquer de nos news, dossiers, critiques et entretiens, rejoignez-nous sur Facebook et Twitter !