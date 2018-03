FAST COLOR: 1re image du drame surnaturel sélectionné au Festival SXSW

Ruth est contrainte de fuir quand ses pouvoir surnaturels sont découverts. Des années après avoir abandonné sa famille, Ruth retourne auprès des siens car c'est le seul endroit où elle peut se cacher...

Voici le pitch de Fast Color, second long métrage de l'Américaine Julia Hart (qui avait dirigé Timothée Chalamet dans l'inédit Miss Stevens). Ce drame surnaturel met notamment en scène Gugu Mbatha-Raw, qui sera à l'affiche dès ce mercredi dans Un raccourci dans le temps d'Ava DuVernay. Fast Color est dévoilé cette semaine au Festival SXSW d'Austin.

Une première image de ce film a été mise en ligne, découvrez-la dans notre galerie.

