RÉTROSPECTIVE: 6 films de Wim Wenders de retour en salles mercredi

Un hommage spécial a été réservé la semaine passée au réalisateur allemand Wim Wenders dans le cadre du Festival Toute la mémoire du monde. A partir de ce mercredi 14 mars, ce sont maintenant six films du cinéaste qui font leur retour dans les salles françaises, et ce dans des versions restaurées.

Ces six films sont L’Angoisse du gardien de but au moment du penalty (1971), Alice dans les villes (1974), Faux mouvement (1975), Au fil du temps (1975), L’Ami américain (1977) et L’État des choses (1982).

