BOX-OFFICE US: "Un raccourci dans le temps" un peu court

Les premières estimations du weekend donnaient Un raccourci dans le temps, le blockbuster réalisé par Ava DuVernay avec Oprah Winfrey, à la bataille pour accéder à la première place du box-office américain. Le film démarre finalement plus bas que prévu, et ne prend que la seconde place. Un raccourci dans le temps récolte 33.3 millions de dollars dans près de 4000 salles, un démarrage honnête mais un peu court pour un film au budget de 100 millions de dollars. Bonne affaire pour le film d'horreur Strangers: Prey at Night avec Christina Hendricks, suite de The Strangers avec Liv Tyler: le long métrage a rapporté 10.5 millions de dollars dans 2500 salles, alors que son budget est tout léger (5 millions). Hurricane, lui, se prend un vent: 3.1 millions de dollars dans 2400 salles pour un budget de 35 millions.

Du côté des anciennes sorties, Black Panther rugit toujours et conserve la tête du classement. Le blockbuster en est à 562 millions de dollars en un mois, un score astronomique. Red Sparrow avec Jennifer Lawrence ne décolle pas: -51.6% en 2e semaine, 31.1 millions au compteur pour un budget de 69 millions de dollars. Avec un gain de 700 salles, La Forme de l'eau rebondit gentiment et cumule désormais 61 millions de dollars - mais l'effet post-Oscars n'est pas particulièrement fort ce weekend pour les films primés.

