A LIVING BEING: gros plan sur un mélodrame coréen

Sur une île isolée, un vieil homme atteint de la maladie d'Alzheimer est soigné par une aide à domicile. De mystérieuses histoires resurgissent en même temps qu'une femme venue chercher son mari disparu...

Voici le pitch de A Living Being, seconde réalisation du Coréen Min Byung-Kook. Ce long métrage, sélectionné l'an passé au Festival de Jeonju, est sorti en début d'année en Corée.

Des premières images de A Living Being ont été mises en ligne. Découvrez-les dans notre galerie.

Source

Et pour ne rien manquer de nos news, dossiers, critiques et entretiens, rejoignez-nous sur Facebook et Twitter !