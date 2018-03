GHOST STORIES: des affiches chatoyantes pour le film d'horreur

Phillip Goodman, professeur tout à fait cartésien, voit ses certitudes vaciller lorsqu'il découvre un dossier depuis longtemps perdu et qui contient des détails sur trois phénomènes surnaturels inexplicables.

Voici le pitch de Ghost Stories, premier long métrage des Britanniques Jeremy Dyson et Andy Nyman. Au casting, on retrouve notamment Martin Freeman, vu entre autres dans la trilogie du Hobbit. Ghost Stories est projeté cette semaine au Festival SXSW qui se déroule à Austin.

Des affiches chatoyantes de ce long métrage ont été dévoilées. Découvrez-les dans notre galerie.

