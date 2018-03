BOX-OFFICE US: "Un raccourci dans le temps" pour bousculer "Black Panther" ?

Black Panther, installé depuis un mois en tête du box-office américain avec plus de 500 millions de dollars au compteur, va t-il être détrôné cette semaine ? Un raccourci dans le temps, le blockbuster réalisé par Ava DuVernay avec Oprah Winfrey et Reese Witherspoon, devrait jouer des coudes pour s'emparer de la première place ce weekend. Le film fantastique, selon les estimations des premières séances, pourrait démarrer aux alentours des 37 millions de dollars dans près de 4000 salles, tandis que le weekend de Black Panther est prévu autour des 36 millions.

Le film d'horreur The Strangers: Prey at Night avec Christina Hendricks, suite de The Strangers réalisé il y a 10 ans avec Liv Tyler dans le rôle principal, pourrait terminer son premier weekend autour des 10 millions de dollars dans 2400 salles.

Des chiffres plus précis seront disponibles en fin de weekend.

Source

