★ propose une expérience cosmique totale avec un montage d'images de cieux étoilés dans de nombreux longs métrages.

Cette expérience très particulière est réalisée par l'Autrichien Johann Lurf. ★ fait partie des documentaires sélectionnés au Festival CPH:Dox, qui sera à suivre en direct sur FilmDeCulte. Retrouvez notre gros plan sur la programmation en cliquant ici !

