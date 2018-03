LA FÊTE DU COURT MÉTRAGE 2018: le programme

Du 14 au 20 mars aura lieu la seconde édition de la Fête du court métrage. Cette manifestation aura lieu dans toutes les régions de France, dans plus de 4000 sites de projection.

Différents programmes mettront en avant la diversité de la créativité de très nombreux courts métrages. Ceux-ci sont signés de grands noms du cinéma, de Eric Rohmer à Olivier Assayas, mais aussi d'espoirs tels que Yann Gonzalez ou Julia Ducourneau. Cette programmation laisse surtout une très large place aux découvertes. Parmi les courts à voir, à noter le poignant Negative Space et le techniquement bluffant Garden Party qui viennent tous les deux d'être nommés aux Oscars, la curiosité polonaise Cipka ou le Français Le Futur sera chauve qui vient d'être nommé aux César.

Nous vous invitations à jeter un œil à cette très riche programmation en cliquant ici !

