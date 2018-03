BOX-OFFICE FRANCE: "La Ch'tite famille" canon mais en net recul

La Ch’tite famille de Dany Boon a effectué un excellent démarrage au box-office français. Le long métrage, diffusé dans près de 850 salles (contre 275 pour la deuxième plus grosse sortie de la semaine, Hurricane), a attiré 2.429.906 spectateurs. Ces débuts sont néanmoins en très net recul par rapport au score de Bienvenue chez les Ch'tis, qui avait démarré à près de 4.4 millions de spectateurs.

Plus bas dans le classement, le buzz Oscars a aidé Lady Bird (133.169 entrées dans 204 salles) et surtout Call Me By Your Name (108.500 entrées dans 93 salles), ce dernier s'offrant une excellente moyenne par copie.

Du côté des anciennes sorties, Black Panther caracole toujours (-26.3%, 2.5 millions d'entrées en 3 semaines). Également bénéficiaire du buzz Oscars, La Forme de l'eau frôle les 600.000 entrées en 2 semaines et se maintient bien (-22.9%). L'Oscar du meilleur film obtenu ce dimanche dernier devrait booster encore un peu plus les entrées de ce film.

