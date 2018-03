NEKO WA DAKU MONO: une affiche pour le film japonais cat-friendly

Saori, 33 ans, travaille dans une supérette d'une petite ville de province. Dans sa jeunesse, Saori a fait partie d'un groupe d'idoles, avant d'envoyer valser sa carrière de chanteuse. Elle a depuis ouvert son cœur à Yoshio, un chat de l'animalerie du coin. Yoshio ressent l'honnêteté de Saori et commence peu à peu à se comporter comme s'il était le petit ami de la jeune femme...

Voici le pitch de Neko Wa Daku Mono, nouveau long métrage du Japonais Isshin Inudo. Dans le rôle principal, on retrouve Erika Sawajiri, vue récemment dans Shinjuku Swan de Sono Sion ou Helter Skelter de Mika Ninagawa. Ce long métrage sortira en juin au Japon.

Son affiche haute en couleurs a été dévoilée, découvrez-la dans notre galerie.

Source

Et pour ne rien manquer de nos news, dossiers, critiques et entretiens, rejoignez-nous sur Facebook et Twitter !