FESTIVAL DE FILMS DE FEMMES DE CRETEIL 2018: la sélection

Le Festival international de Films de Femmes de Créteil fête sa 40e édition ! Celle-ci se déroule du 9 au 18 mars.

Le festival s'ouvrira par Marlina, la tueuse en 4 actes de l'Indonésienne Mouly Surya, long métrage accompagné par un fort buzz depuis sa présentation à la dernière Quinzaine des Réalisateurs.

Six longs métrages figurent dans la compétition fiction avec notamment Alanis de l'Argentine Anahí Berneri, primée au dernier Festival de San Sebastian ou encore la curiosité géorgienne Drop of Sun de Elene Naveriani. Des compétitions documentaires et courts métrages complètent ce programme, ainsi qu'une compétition européenne dans laquelle on retrouve entre autres le dernier film d'Urszula Antoniak, Beyond Words.

Un focus Les Incontournables reviendra sur les filmographies de l'Allemande Margarethe von Trotta (invitée d'honneur), l'Italienne Lorenza Mazzetti, la Hongroise Márta Mészáros et la Suédoise Mai Zetterling. Le programme Femmes, genre et cinéma explore les identités féminines plurielles et propose une réflexion sur le genre tandis que le programme Tous les garçons et les filles se concentre sur la représentation de la jeunesse par les réalisatrices.

A découvrir également hors compétition: l'inédit et surprenant Pokot de la Polonaise Agnieszka Holland ou Nobody’s Watching, le nouveau film de la réalisatrice argentine Julia Solomonoff.

