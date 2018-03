BOX-OFFICE FRANCE: Huppert plus forte que Sophie Marceau aux 1res séances Paris

Eva de Benoit Jacquot a pris le meilleur démarrage lors des premières séances parisiennes de ce mercredi. Pas épargné par la presse, ce film avec Isabelle Huppert a attiré 1133 spectateurs dans 19 salles. Encore moins bien accueilli, Mme Mills de et avec Sophie Marceau est loin derrière avec 738 entrées dans 17 salles. The Disaster Artist complète le podium avec 587 entrées dans 10 salles.

Parmi les plus petites sorties, belle performance de la découverte Tesnota avec 315 entrées dans 6 salles. La Nuit a dévoré le monde commence correctement avec 245 entrées dans 6 salles. Également présenté à Gérardmer, Le Secret des Marrowbone manque ses débuts avec seulement 229 entrées dans 10 salles.

Source: Rentrak France

Et pour ne rien manquer de nos news, dossiers, critiques et entretiens, rejoignez-nous sur Facebook et Twitter !