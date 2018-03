AMATEURS: 1res images d'une comédie suédoise

La petite municipalité de Lafors fait tout ce qu'elle peut pour qu'une grosse entreprise allemande s'installe chez elle et non dans une ville voisine. Alors qu'une grande opération de communication est entamée pour mettre Lafors en valeur, deux jeunes filles armées de leurs téléphones portables font un tout autre portrait de leur ville...

Voici le pitch de Amateurs, le nouveau long métrage de la Suédoise Gabriela Pichler. Pichler avait été remarquée il y a quelques années avec son premier film, Eat Sleep Die. Cette comédie dévoilée à Rotterdam et primée au Festival de Göteborg figurera en compétition au prochain Festival de Tribeca.

Des premières images de Amateurs ont été mises en ligne, découvrez-les dans notre galerie.

