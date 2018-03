TAKARA, LA NUIT OÙ J'AI NAGÉ: une affiche pour un beau film franco-japonais

Les montagnes enneigées du Japon. Comme chaque nuit, un poissonnier part travailler au marché en ville. Takara, son fils de six ans, n'arrive pas à se rendormir. Dans la maison silencieuse, le petit garçon dessine un poisson sur une feuille qu'il glisse dans son cartable. Le matin, sa silhouette ensommeillée s'écarte du chemin de l'école et zigzague dans la neige, vers la ville, pour donner le dessin à son père...

Voici le pitch de Takara, la nuit où j'ai nagé, long métrage co-réalisé par le Français Damien Manivel et le Japonais Kohei Igarashi. Ce beau film sort le 2 mai en France et nous vous le recommandons. Retrouvez notre critique de Takara, la nuit où j'ai nagé en cliquant ici.

L'affiche officielle de ce long métrage a été dévoilée. Découvrez-la dans notre galerie.

