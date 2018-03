THE MAN FROM THE SEA: une affiche japonaise pour le nouveau Koji Fukada

Une ville indonésienne, située en bord de mer, a été détruite par la guerre et un tsunami. Un homme est retrouvé sur la côte par Atsuko et son fils, alors qu'ils tentent de reconstruire ce qui a été abimé. Bientôt, on découvre que cet homme, qui souffre d'amnésie, est connecté à de nombreux cas miraculeux...

Voici le pitch de The Man from the Sea, le nouveau long métrage du Japonais Koji Fukada. Fukada a été doublement à l'honneur l'an passé avec le mélodrame Harmonium et le film de science-fiction Sayonara. The Man from the Sea devrait être visible courant 2018, voire au printemps - ce qui indique que le film pourrait être en course pour Cannes.

Une première image a été dévoilée en novembre dernier. C'est désormais l'affiche japonaise du film qui a été mise en ligne, découvrez-la dans notre galerie !

